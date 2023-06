Ambassadør afviser rygte om polsk modstand mod Mette F i Nato

Polen er ikke imod nogen potentielle kandidater til posten som generalsekretær for forsvarsalliancen Nato.

Det skriver Polens ambassadør i Danmark, Antoni Falkowski, på Twitter onsdag aften ifølge Børsen.

- Polen er ikke imod nogen potentielle kandidater til stillingen som generalsekretær for Nato.

- Vi er fortsat forpligtet til at opretholde Natos sammenhold i lyset af Ruslands angrebskrig mod Ukraine, skriver ambassadøren.

Kommentaren kommer som svar på en artikel i den amerikanske avis Wall Street Journal. Avisen skriver, at Polen vil blokere for statsminister Mette Frederiksens (S) mulige Nato-kandidatur.

Den nuværende generalsekretær, Jens Stoltenberg, ventes at overlade sin plads til en ny chef for forsvarsalliancen, når Nato har afholdt topmøde i juli.

Ifølge den amerikanske avis Financial Times er flere Nato-lande dog åbne for at forlænge Stoltenbergs periode på posten.

/ritzau/