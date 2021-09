Ambitiøst værk om Marias liv i billeder

Sæby Kirke i Vendsyssel er kendt for sine mange smukke kalkmalerier fra 1400- og 1500-tallet og især for billederne af Jomfru Marias helt tidlige historie: om hendes forældre Joachim og Anna, hendes undfangelse og fødsel, hendes liv som tempeljomfru og forlovelsen med Josef. Kalkmalerierne, der for de flestes vedkommende blev udført få årtier før Reformationen, vidner om Marias store popularitet. Men mange af motiverne er også overraskende for en moderne betragter, fordi flertallet af de episoder, der skildres, ikke er at finde i evangelierne.