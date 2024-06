Amerikansk astronaut bag ikonisk fotografi dør i flystyrt

Den tidligere amerikanske astronaut William Anders er fredag blevet dræbt i et flystyrt.

Det oplyser hans søn, Greg Anders, til nyhedsbureauet AP.

- Familien er knust. Han var en fantastisk pilot. Vi kommer til at savne ham forfærdeligt meget, siger Greg Anders til AP.

William Anders var som pilot den eneste om bord på privatflyet, der styrtede ned i havet ud for San Juan Øerne ved den amerikanske delstat Washington.

Han blev 90 år.

Den tidligere amerikanske astronaut er særlig kendt for at have taget fotografiet "Earthrise", da han i 1968 var astronaut på Apollo 8.

Fotografiet er det første farvefotografi af en såkaldt jordopgang.

På billedet ses jordopgangen ud for månens horisont. Det viser menneskets hjemplanet indhyllet i et jævnt dække af hvide skyer.

"Earthrise" blev i 2022 solgt på auktion for et beløb svarende til 88.400 kroner.

Transportmyndigheden NTSB og luftfartsmyndigheden FAA har iværksat en efterforskning af styrtet.

William Anders blev født i dengang britisk Hongkong i 1933. Han er uddannet jagerpilot i den amerikanske flåde.

Han var desuden USA's ambassadør i Norge mellem maj 1976 og juni 1977.

Mark Kelly, senator for delstaten Arizona og selv tidligere astronaut, skriver på det sociale medie X, at William Anders med sit berømte fotografi ændrede på vores opfattelse af Jorden.

- Han har inspireret mig og en generation af astronauter og opdagelsesrejsende, skriver Kelly.

Flystyrtet blev anmeldt omkring klokken 11.40 fredag amerikansk tid. Ifølge AP fløj William Anders et fly af modellen Beech A45.

Apollo 8 var det første rumfartøj, der nåede til Månen med mennesker om bord. Ingen af astronauterne, som foruden William Anders talte Frank Borman og James Lovell, satte dog ben på Månen.

Det var først 20. juli 1969, at Neil Armstrong blev det første menneske til at gå Månen. Buzz Aldrin var nummer to nogle minutter efter. Det var med Apollo 11.

