Amerikansk countrylegende er død efter coronasmitte

John Prine skulle have lagt sin sommer-tour forbi Danmark. Nu er han død i en alder af 73 år.

Den amerikanske countrysangskriver John Prine, der har været indlagt med coronavirus, er død. Han blev 73 år.

Det skriver New York Times.

Den 30. marts meddelte familien til Prine, at han lå i respirator efter at have udvist tegn på coronavirus.

- Han er i respirator og modtager stadigvæk behandling, men hans tilstand er kritisk. Dette er triste nyheder for os at dele.

- Men mange af jer har elsket og støttet John igennem årene, og vi ville give jer besked og mulighed for at sende mere af jeres kærlighed og støtte i hans retning, skrev familien på Facebook.

Prine var blevet indlagt 26. marts på hospitalet i Nashville og døde ifølge New York Times af komplikationer som følge af virusset.

Prines hustru og manager, Fiona Whelan Prine, blev testet positiv for virusset 19. marts. Parret havde været i karantæne separat i deres fælles hjem.

Ifølge Prines hjemmeside skulle han som led i sin sommer-tour i Europa have spillet på Tønder Festival 28. august. En festival, han har gæstet før.

Første gang i 2015, hvor han lukkede festivalen, og senest skulle han have spillet der i 2019 som hovednavn, men måtte aflyse på grund af sygdom. Det fremgår af hjemmesiden for Tønder Festival.

Tønder Festival er dog blevet aflyst i år, efter at statsministeren mandag aften forlængede forbuddet mod store forsamlinger til og med august.

Prine har gennem sin karriere modtaget Grammys for sit arbejde og blev optaget i sangskrivernes Hall of Fame sidste år.

Prines karriere tog afsæt i Chicagos countryfolk-scene i slut-60'erne, og i 1971 udgav han sit første album. Prine har siden udgivet en lang række plader, senest The Tree of Forgiveness i 2018.

/ritzau/