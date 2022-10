Amerikansk countrystjerne dør i en alder af 90 år

Den amerikanske countrysangerinde Loretta Lynn er død i en alder af 90 år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hendes familie oplyser, at hun døde i sit hjem i den amerikanske delstat Tennessee tirsdag, skriver avisen The Guardian.

Hendes musikkarriere begyndte i 1966 med sangen "Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)", som toppede de amerikanske countryhitlister og var nomineret til 18 Grammy-priser.

Loretta Lynn var en ud af otte søskende og datter af en kulminearbejder. Det inspirerede også til en af hendes mest kendte sange fra 1970 "Coal Miner's Daughter".

/ritzau/