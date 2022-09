Amerikansk dokumentar om medicinkrise vinder årets Guldløve

Den amerikanske dokumentar "All the Beauty And The Bloodshed" vinder lørdag aften årets Guldløve ved filmfestivalen i Venedig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dokumentaren er lavet af instruktør Laura Poitras og handler om den amerikanske opioidkrise.

Nærmere bestemt følger dokumentaren i hælene på en aktivist, som var med til at blotlægge, hvilken rolle flere store medicinalvirksomheder har spillet i, at mange amerikanere i dag er afhængige- og gennem tiden er døde efter en overdosis af opioider, der er smertestillende medicin.

Aktivisten der bliver fulgt, Nan Goldin, er også fotograf. Og hun var med til at afsløre, at familien Sackler, der står bag virksomhederne Purdue Pharma og Mundipharma, skulle have et ansvar i udbredelsen af opioiderne.

I sin tale ved modtagelsen af Guldløven, takker Laura Poitras for Nan Goldins mod.

- Jeg har kendt en masse modige mennesker i mit liv, men jeg har aldrig mødt nogen som Nan, som kunne beslutte sig for at tage kampen op mod milliardærfamilien Sackler, siger hun og tilføjer:

- Hun går i dybden af sin sjæl for at dele ting med alle os, som de fleste mennesker ikke engang deler med dem, de er tættest på.

Sacklers medicinalselskaber sælger præparatet Oxycontin. Det smertestillende middel, der anses for at være en af de helt store syndere i opioidkrisen i USA.

Flere af familiemedlemmerne er blevet mødt med retssager, der anklager dem for at have udstedt for mange recepter på den smertestillende medicin.

Blandt andet har det amerikanske justitsministerium sagsøgt Sackler-familien. Det endte med, at de indvilgede i at betale 225 millioner dollar - eller 1,4 milliarder kroner - i et forlig.

Ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse er flere end 500.000 amerikanere døde af en overdosis af opioider siden 1999.

/ritzau/