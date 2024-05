Amerikansk film om umage ægteskab vinder Guldpalmen

Filmen "Anora", som er instrueret af amerikanske Sean Baker, vinder hovedprisen - Guldpalmen - på Cannes Filmfestival.

Mikey Madison har hovedrollen som en amerikansk stripper, der bliver gift med sønnen af en russisk oligark.

Efter brylluppet sætter de nye svigerforældre kursen mod New York i USA for at få ægteskabet annulleret.

Guldpalmen er blevet uddelt lørdag aften ved afslutningen på den 77. udgave af den franske filmfestival.

Dansk-iranske Ali Abbasis film ”The Apprentice” og den danske gyserfilm ”Pigen med nålen” var også med i konkurrencen, men de måtte se sig slået af den amerikanske film.

Sean Baker er den første amerikaner, som har vundet hovedprisen i Cannes siden 2011, ifølge mediet Variety.

Dengang vandt Terrence Malick prisen for filmen "The Tree of Life".

Sean Baker har tidligere instrueret filmene "The Florida Project", "Red Rocket" og "Tangerine".

I modsætningen til flere andre prisuddelinger har filmfestivalen en regel om, at en film ikke kan vinde andre priser på festivalen, hvis den vinder en af festivalens tre største priser.

Derfor er Guldpalmen også den eneste pris, som filmen lørdag har vundet.

/ritzau/