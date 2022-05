Amerikansk forfatter: Fordomme mod kvinder er indbagt i kristendommen

Kristendommen er en barriere for hovedpersonen i den amerikanske forfatter Lauren Groffs bog "Matrix", der udkom på dansk i onsdags. Troen er rig og smuk, men den er samtidig marineret i fordomme mod kvinder, siger hun

“Kærlighed er ikke underkastelse, kærlighed er ophøjelse”, tænker hovedpersonen Marie de France i romanen “Matrix”, da hun deltager i sin første tidebøn i klosteret, hun mod sin vilje er ankommet til. I den prisbelønnede amerikanske forfatter Lauren Groffs nyeste bog, oplever hovedpersonen ikke, at bøn, lydighed og underdanighed er udtryk for kærlighed, som de andre nonner hævder.

Tværtimod er kirken og troen en forhindring, tænker hovedpersonen, der er baseret på digteren Marie de France fra det 12. århundrede. For hvorfor skulle hun, “som mærkede sin egen storhed brænde hedt i sit blod, regnes for ringere, fordi den første kvinde blev skabt af et ribben og spiste en frugt og dermed mistede driverlivet i paradis? Det gav ingen mening.”