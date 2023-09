Amerikansk kongresmedlem undskylder efter offentlig begramsning

Det republikanske kongresmedlem Lauren Boebert undskylder på ny, efter at en video af hende, der gramser på sin ledsager under en teaterforestilling, er gået viralt.

Det sker under et interview søndag med det konservative One America News Network ifølge avisen The Guardian.

Boebert og hendes ledsager blev smidt ud af teaterforestillingen "Beetlejuice: The Musical" i Denver i delstaten Colorado søndag 10. september.

Først var det uklart, hvad der havde ført til, at parret blev smidt ud. Men senere er en video af hændelsen blevet offentliggjort.

På videooptagelsen kan man se Boebert åbenlyst ryge sin e-cigaret indenfor i strid med reglerne, mens hende og hendes partner gramser på hinanden.

- Jeg var lidt for excentrisk ... jeg går til grænsen i forhold til mange ting, siger hun.

Det er ikke første gang, at den 36-årige Boebert undskylder for hændelsen.

I første omgang skød hun skylden på sin nylige "offentlige og svære skilsmisse". Det var i maj, at hun søgte om skilsmisse med sin mand, som hun har været sammen med i næsten to årtier.

Yderligere detaljer er samtidig kommet frem om Boeberts ledsager, den 46-årige Quinn Gallagher.

Oplysningerne maler et billede af et umage par.

Ifølge The Guardian er han nemlig tilhænger af Demokraterne og samtidig ejer af en bar, der er vært for LGBTQ+-begivenheder i byen Aspen i Colorado.

Blandt andet gælder det varieté- og dragshow.

Sidstnævnte har Boebert været en markant kritiker af, og i 2022 skrev hun på det sociale medie Twitter, der nu går under navnet X, at man bør tage sine børn med i kirke og ikke på barer med dragshows.

/ritzau/