Amerikansk pladepusher bag Madonna er død - 80 år

Seymour Stein, der krediteres med blandt andet at have lanceret Madonnas musikkarriere, er død i en alder af 80 år.

Det skriver avisen The New York Times.

Han var med til at stifte pladeselskabet Sire Records, som hen ad vejen fik tilknyttet bands som Talking Heads, Ramones og The Pretenders.

Også bands som The Cure, Depeche Mode og The Smiths arbejdede med Sire Records.

Sire Records blev i 1977 ifølge mediet Variety opkøbt af mediekoncernen Warner Bros.

Stein, der er født i New York City i 1942, blev i 2005 indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.

Hans datter bekræfter over for Variety, at Seymour Stein døde søndag morgen efter i længere tid at have døjet med kræft.

Stein var præsident for Sire Records og vicepræsident for Warner Bros. Records indtil sin pension i 2018.

The New York Times beskriver Stein som et vandrende opslagsværk for pop i det 20. århundrede.

- Han kender alle teksterne til alle sange, du nogensinde har hørt, har Chrissie Hynde fra The Pretenders engang sagt ifølge avisen.

Det var ifølge The New York Times under en hospitalsindlæggelse for en hjertesygdom, at Stein i 1982 lokkede Madonna til Sire Records.

Hun havde fanget opmærksomheden fra flere pladeselskaber for sangen "Everybody".

Madonna kom i hus med en kontrakt til en værdi på 45.000 dollar for tre singler med muligheden for også at lave et album.

Alene i USA solgte Madonna efterfølgende 64 millioner album ifølge organisationen for amerikanske pladeselskaber, skriver The New York Times.

Stein efterlader sig en datter og søster samt tre børnebørn.

Hans ægteskab til Linda Stein endte i skilsmisse. Hun blev i 2007 ifølge The New York Times myrdet af sin personlige assistent.

Parrets andet fælles datter døde i 2013 af kræft i hjernen.

