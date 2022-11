Amerikansk rapper skudt og dræbt i Houston

Den amerikanske rapper Kirshnik Khari Ball, kendt under kunstnernavnet Takeoff, blev natten til tirsdag lokal tid skudt og dræbt i den amerikanske storby Houston.

Det skriver underholdningsmediet TMZ, der bringer billeder af episoden.

Over for lokale medier oplyser politiet i Houston, at en unavngiven person afgik ved døden efter en skudepisode ved en privat fest. Det skriver Reuters.

Ifølge TMZ deltog Kirshnik Khari Ball, der udgjorde en tredjedel af rapgruppen Migos, sammen med sin onkel og Migos-kollega Quavious Keyate Marshall, kendt som Quavo, i en privat fest i en bowlinghal i Houston mandag aften.

Her opstod der ifølge TMZ tumult, hvilket resulterede i, at Ball blev skudt. Han blev angiveligt erklæret død på stedet. To andre blev ifølge politiet såret i forbindelse med episoden.

28-årige Kirshnik Khari Ball stod som en del af Migos bag hits som "Bad and Boujee", "Stir Fry" og "Walk It Talk It".

Migos udgav i 2015 sit første af indtil videre fire studiealbum. Det seneste udkom i juni sidste år. Kirshnik Khari Ball udgav også som soloartist en række singler samt et enkelt studiealbum, som udkom i november 2018.

I 2019 var Migos et af hovednavnene på den danske festival Northside.

Sammen med Quavious Keyate Marshall udgav Kirshnik Khari Ball i starten af oktober albummet "Only Built for Infinity Links", hvorfra de mandag udkom med en musikvideo til singlen "Messy".

/ritzau/