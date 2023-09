Amerikansk skuespiller får livstidsdom for voldtægtssager

Den amerikanske skuespiller Danny Masterson, som er kendt fra serien "Dengang i 70'erne", er blevet idømt fængsel på livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 30 år.

Det har en domstol i Los Angeles besluttet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

47-årige Danny Masterson blev i juni kendt skyldig for at have voldtaget to kvinder i henholdsvis 2001 og 2003. Episoderne skete i hans hjem i Hollywood Hills i Los Angeles.

Sagen vakte ifølge Reuters opsigt, fordi Masterson mødte kvinderne igennem den omdiskuterede Scientology-kirken.

Kvinderne har beskyldt kirken for at have afskrækket dem fra at kontakte myndighederne vedrørende voldtægterne.

Kirken har dog afvist beskyldningerne. Den mener, at Mastersons religion ikke bør spille en rolle i retssagen.

"Dengang i 70'erne" hedder på engelsk "That '70s Show". Serien blev for første gang vist i 1998 og sluttede i 2006.

Masterson medvirkede i serien sammen med Hollywood-parret Mila Kunis og Ashton Kutcher.

Han er også kendt for sin medvirken i filmen "Yes Man" fra 2008, hvor Jim Carrey og Zooey Deschanel spillede med.

I 2017 blev Masterson fyret fra Netflix-serien "The Ranch", da beskyldningerne om voldtægt kom frem.

En række store navne i Hollywood har forbindelser til Scientology-kirken - heriblandt skuespillerne John Travolta og Tom Cruise.

Skuespillerinden Leah Remini, som er tidligere medlem af Scientology, udgav i 2016 serien "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", som hun fået to Emmy-priser for.

I serien delte hun og andre tidligere medlemmer deres oplevelser med kirken. Hun omtalte også anklagerne rettet mod Masterson.

