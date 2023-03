Amerikansk skuespiller kendt fra The Wire er død

Den amerikanske skuespiller Lance Reddick er død.

Det oplyser repræsentanter for skuespilleren ifølge kulturmediet Variety.

Lance Reddick er blandt andet kendt for den anmelderroste tv-serie "The Wire", hvor han medvirkede i samtlige 60 afsnit over fem sæsoner.

I "The Wire" følger man politiets arbejde i den amerikanske by Baltimore. Lance Reddick har rollen som politikommissær Cedric Daniels.

Serien, der fik premiere i 2002, fremhæves ofte som en af de bedste nogensinde. Den har været nomineret til en Emmy to gange.

Sidste år lå den på fjerdepladen på en top-100 fra kulturmagasinet Rolling Stone over de bedste tv-serier i historien.

Den ligger nummer seks på filmsiden IMDb's liste over de serier med den højeste vurdering gennem tiden.

Lance Reddick har blandt andet også spillet med i "John Wick"-actionfilmene. Han er også med i den fjerde og seneste "John Wick"-film, der snart har premiere i danske biografer.

Reddicks første store rolle var i den - ligeledes anmelderroste - fængselsserie "Oz" i 2000. Her spiller han en undercoverbetjent.

Han har også medvirket i filmene "White House Down", "Angel has Fallen" og "Godzilla vs. Kong" og Amazon-serien "Bosch".

I alt er han krediteret for at have spillet med i over 100 forskellige tv-serier og film.

Han var gift med Stephanie Reddick, som han fik en søn og en datter med.

