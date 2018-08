Amerikanske rocklegender slår Michael Jacksons albumrekord

The Eagles' opsamlingsalbum fra 1976 er officielt gået 38 gange platin og er det mest solgte nogensinde i USA.

Det amerikanske rockband The Eagles kan nu prale af at have det bedst sælgende album nogensinde i USA.

Bandets opsamlingsalbum "Their Greatest Hits 1971-1975" er således officielt gået 38 gange platin - svarende til 38 millioner solgte album.

Det viser tal fra forbundet for USA's pladeindustri (RIAA).

Dermed overgår pladen Michael Jacksons "Thriller", der er gået 33 gange platin. På tredjepladsen ligger et andet album fra The Eagles, "Hotel California" fra 1977, der er gået 26 gange platin.

RIAA offentliggjorde sidst salgstallene for Eagles' opsamlingsalbum tilbage i 2006. Tallene for "Thriller" blev opdateret sidste år.

- Vi er taknemmelige over for vores familier, vores administration, vores mandskab, over for folk i radioen og mest af alt over for vores loyale fans, der er blevet hos os gennem 46 år med op- og nedture. Det har været noget af en tur, siger The Eagles-medlem Don Henley i en udtalelse.

Siden 2013 har RIAA taget streaming af sange fra eksempelvis Spotify og YouTube med i udregningen af solgte albummer. 1500 streaminger af et album svarer til ét solgt album. Det samme gør ti downloads af sange.

The Eagles blev oprettet i Los Angeles i begyndelsen af 1970'erne og fik stor succes med sin blanding af rock og country.

Bandet blev opløst i 1980, inden det 14 år senere blev genforenet med Don Henley og Glenn Frey som de eneste oprindelige medlemmer.

Frey døde i 2016, men The Eagles turnerer stadig med koncerter.

The Eagles blev indlemmet i Rock Roll Hall of Fame i 1998.

