Amerikas jødiske kronikør

Philip Roth har i over 30 bøger skrevet om livet som mand og jøde med amerikansk historie som bagtæppe. På mandag fylder nobelpriskandidaten, der er indlemmet i fornem klassikerserie, 85 år

Philip Roth er stoppet med at skrive, men der udkommer stadig bøger i hans navn. Den på alle måder markante amerikanske forfatter, der hele sit liv har været på kant med konventionerne og blæst på borgerlig smag, er nu for alvor ved at blive kanoniseret og indlemmet i det fine selskab.

Hans nye bog er en artikelsamling med titlen ”Why Write? Collected Nonfiction 1960-2013”. Og udgiverne er ikke hvem som helst, men selveste The Library of America: Den berømte klassikerserie, hvis redaktører kun udsender det ypperste inden for amerikansk litteratur, og som regel kun af døde forfattere. Så Roth er med i celebert selskab, og i sin selvvalgte tavshed (for nogle år siden meddelte han, at han ikke havde mere at sige og derfor er stoppet med at skrive bøger) er han atter bogaktuel. Roth, der fylder 85 år på mandag, forsvinder aldrig – heldigvis.