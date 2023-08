Amt i Kina giver pengepræmie til ægtepar med hustru under 25 år

Amtet Changshan i det østlige Kina tilbyder par en "præmie" på 1000 yuan, hvis bruden er under 25 år.

1000 yuan svarer til omkring 944 kroner.

Det er det seneste tiltag i Kina for at få unge mennesker til at indgå ægteskab på grund af bekymringer over landets lave fødselsrate.

Tiltaget er blevet offentliggjort i en notits på amtets officielle konto på det sociale medie WeChat i sidste uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

I notitsen lyder det, at præmien er skabt for at promovere "alderspassende ægteskab og fødedygtighed".

Der skrives også om en række tilskud til børnepasning, fertilitet og uddannelse, som par med børn kan få.

Myndighederne i Kina er bekymret over, at der for første gang er sket et fald i befolkningen, og at landets befolkningen hurtigt bliver ældre og ældre.

Derfor afprøver myndighederne en række tiltag for at få fødselsraten op - herunder økonomiske incitamenter og forbedrede børnepasningsfaciliteter.

I Kina skal mænd mindst være 22 år for at indgå ægteskab, mens kvinder skal være 20 år.

Men antallet af par, der bliver gift, er faldende. Det har også skabt en svækket fødselsrate på grund af regler, der gør det sværere for enlige kvinder at få børn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Antallet af nye ægteskaber nåede et rekordlavt niveau i 2022 med 6,8 millioner. Det er det laveste siden 1986 ifølge data fra regeringen. I 2022 var der 800.000 færre ægteskabet end året før.

Kinas fertilitetsrate, der allerede er en af verdens laveste, vurderes at være faldet til et rekordlavt niveau på 1,09 i 2022, rapporterer kinesiske statsmedier.

Høje priser på børnepasning og at skulle sætte en karriere på pause har fået mange kvinder til ikke at ville have flere børn eller slet ikke have børn.

Kønsdiskrimination og traditionelle stereotyper om kvinder som dem, der tager sig af børnene, er stadig udbredte i hele landet.

Lav forbrugertillid og bekymringer om landets økonomi er også en af de store årsager, som de unge i Kina giver til, at de ikke vil giftes eller have børn.

/ritzau/Reuters