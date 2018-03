Andagt og omsorg for næsten flytter ind på fire-stjernet hotel

Hotel Aalborg, der er tidligere sømandshjem, moderniseres og satser blandt andet på kultur-turister. Overskuddet går til socialt udsatte – og sømænd er stadig meget velkomne

At mennesket ikke lever af brød alene, er en sandhed, der bliver taget helt bogstaveligt på Hotel Aalborg.

Det er fredag formiddag, og en snes mennesker sidder rundt om et stort ovalt bord i et mødelokale. De fleste iført varme fleecetrøjer og arbejdsbukser med plads til både tommestok og skruetrækker. Det er håndværkere, som i denne tid arbejder på at gøre det tidligere sømandshjem på havnen i Aalborg dobbelt så stort. Nu er de, som det sker hver fredag, inviteret indenfor, og foruden det bjerg af brød, æg, ost og marmelade, de har forsynet sig med fra hotelbuffeten, får de sig også en snak med hotellets personale.