Anders W. Berthelsen høster roser for instruktørdebut

Anders W. Berthelsen kommer godt fra start med den første film, som han selv har instrueret.

Det mener Informations anmelder Lone Nikolajsen om den danske skuespiller og den romantiske komediefilm "Lykkelige Omstændigheder".

- Komedien er ikke noget nybrud inden for sin genre, men bare et eksempel på en lige ud ad landevejen god, sjov og vedkommende dansk mainstreamkomedie, skriver hun i sin anmeldelse.

Filmen handler om to søstre, der var tætte som børn, men som senere i livet lever vidt forskellige liv.

Pludselig bliver den ene søster gravid ved et uheld. Den anden foreslår en løsning, hvor hun køber babyen, så hun sammen med sin partner kan skabe den kernefamilie, de hele tiden har ønsket.

Også hos Berlingske er man ganske begejstret for filmen, der får fem ud af seks stjerner.

Anmelder Thomas Brunstrøm erkender, at "feel good-komedier" ikke er den fineste af filmens mange genrer.

- Men det er sandelig ikke en nem kunst at lave en film, der er sjov uden at være plat, taler til følelserne, uden at det bliver patetisk og er feel good uden at være banal.

- Det er ikke desto mindre lykkedes ganske glimrende for instruktørdebutanten, skriver anmelderen, der også fremhæver Berthelsens evne til at få det bedste ud af alle skuespillere.

Jyllands-Postens anmelder Frederik Asschenfeldt Vandrup er ikke lige så varm på den danske skuespillers instruktørdebut.

- Med filmen træder han (Anders W. Berthelsens, red.) ind på scenen som instruktør af denne på alle måder ukomplicerede og joviale danske graviditetskomedie, indleder han sin anmeldelse, hvor han giver filmen tre stjerner.

- Fundamentet er et manuskript af altid produktive Kim Fupz Aakeson, men vi er desværre et stykke vej fra hans mesterstykker, som blandt andet tæller klassikeren ”Den eneste ene”.

Han påpeger, at det største problem med filmen er dens "ekstreme forudsigelighed".

- Det kommer til at virke trygt og imødekommende hos et stort publikum, og det håber jeg oprigtigt, at den får, for den nægter bare at overgive sig til det platte grin, som dens mere populære kolleger gladelig jagter.

- Men anbefalingen bliver desværre ikke mere end lunken, for manuskriptet savner de scener, hvor filmen virkelig får chancen for at markere sig.

/ritzau/