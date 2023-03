For andet år i træk stiger antallet af Oscar-seere

Omkring 18,7 millioner amerikanere så med, da årets oscarstatuetter blev uddelt i Los Angeles søndag aften.

Det er 12 procent flere end året før, skriver Reuters på baggrund af tal fra ABC.

Seertallet i år er det tredjelaveste i Oscar-historien. Men det er andet år i træk, at showet tiltrækker flere seere end året før.

I 2021 endte det amerikanske seertal omkring ti millioner, hvilket er det laveste nogensinde. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere af de film, der var nomineret til en Oscar i år har været en stor succes i både USA og resten af verden. Det gælder blandt andet "Top Gun: Maverick" og "Avatar: The Way of Water".

Det skabte stor omtale, da skuespilleren Will Smith ved sidste års oscarshow blev så rasende på værten Chris Rock, at han under showet marcherede op på scenen og gav ham en lussing for rullende kameraer.

Men den fadæse har måske ikke kun været skidt for showet, mener filmanmelder Ann Lind Andersen.

- Helt kynisk, så tror jeg faktisk ikke, at den skandale er så dårlig for seertallene, sagde hun til Ritzau inden årets prisuddeling.

Søndag oplyste ABC, at showet havde skabt 27,4 millioner interaktioner på de sociale medier Instagram, Twitter, Facebook og YouTube. På Twitter var det endda rangeret som det mest populære emne ifølge Reuters.

Man skal helt tilbage til 1998 for at finde den oscaruddeling med flest seere. Her så mere end 57 millioner mennesker med, da filmen "Titanic" vandt for Bedste Film, skriver Reuters.

Tre danskere var nomineret til en Oscar ved årets uddeling, men de måtte alle tage derfra uden en pris.

"Navalny" vandt en Oscar for Bedste Dokumentarfilm foran "Et hus af splinter", som den danske instruktør Simon Lereng Wilmont står bag.

I kortfilmskategorien vandt filmen "An Irish Goodbye" foran filmen "Ivalu", der er instrueret af danske Anders Walter og handler om en pige i Grønland, der leder efter sin storesøster.

Danske Mikkel E.G. Nielsen vandt heller ikke en Oscar for sin klipning af "The Banshees of Inisherin". Det var Paul Rogers, der har klippet "Everything Everywhere All at Once", der løb med prisen.

Det blev filmen "Everything Everywhere All at Once", der blev årets helt store vinder. Den vandt i alt syv priser heriblandt i kategorien Bedste Film.

