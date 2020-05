Andrea Bocelli har doneret blod efter overstået coronasmitte

Den italienske tenor Andrea Bocelli har hidtil holdt det skjult, at han blev smittet med coronavirus i marts.

Den verdenskendte italienske tenor Andrea Bocelli har tirsdag afsløret, at han har været smittet med coronavirus.

Det sker i et opslag på Facebook ifølge The Guardian.

61-årige Bocelli blev smittet tilbage i marts, men kom sig over sygdommen. Han har hidtil holdt sit sygdomsforløb skjult for offentligheden.

- Pandemien, der har rystet verden, har også berørt mig og dele af min familie - omend kun i mild grad, skriver Bocelli.

- Af respekt for dem, der har oplevet større konsekvenser ved smitte, besluttede jeg ikke at dele nyheden. Jeg ønskede på ingen måde unødigt at gøre mine fans urolige, og jeg ville beskytte min families privatliv, lyder det.

Bocelli skriver desuden, at han efterfølgende har doneret blod, der skal bruges til forskningen af coronavirus.

- Vi var så heldige, at vi hurtigt og fuldstændigt kom os over smitten i slutningen af marts. Da jeg fik muligheden for at donere blod for at hjælpe med at finde en kur mod coronavirus, svarede jeg straks ja, skriver Bocelli.

Den populære operasanger gav den 12. april en særlig koncert i en tom katedral i den italienske storby Milano.

Italien er et af de lande, der har været hårdest ramt af coronavirusset.

I dag er det det land i verden, der har registreret tredjeflest døde med coronavirus - kun overgået af Storbritannien og USA.

Italien har tirsdag registreret 78 døde med coronavirus. Det er et lille fald i forhold til mandagens tal, der lød på 92. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt er 32.955 coronasmittede personer bekræftet døde i Italien.

/ritzau/