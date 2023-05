Andreas Odbjerg og L.O.C. fuldender årets Grøn-turné

Med Aarhus-rapperen L.O.C. og popikonet Andreas Odbjerg har Grøn, tidligere Grøn Koncert, lagt sidste hånd på årets program.

Det oplyser Grøn i en pressemeddelelse.

Turnéen fejrer sin 40-års fødselsdag til sommer, og der er da også flere gengangere blandt årets artister.

L.O.C. hører til blandt de mest etablerede Grøn-navne. Han debuterede i 2006, og til sommer indtager han festivalen for ottende gang.

- Grøn fylder 40, og jeg har et album, der fylder 20, så det kan jo kun blive en kæmpe fest. Jeg glæder mig til at komme ud og spille for jer alle sammen. Det bliver fantastisk som altid, lyder det fra L.O.C. i pressemeddelelsen.

Andreas Odbjerg har med megahits som "Stor Mand" og "Hjem fra fabrikken" virkelig etableret sig på den danske musikscenen i de seneste par år.

Han fik sin debut på Grøn i 2022.

- Sidste år var mit livs sommer, og det var i høj grad på grund af de oplevelser, jeg fik på Grøn.

- Det er en specielt god følelse at bidrage, via det sjoveste man ved, til en god sag i en branche, der som udgangspunkt er superkommerciel, siger Andreas Odbjerg i pressemeddelelsen.

Det er ølmærket Tuborg og Muskelsvindfonden, der står bag koncertturnéen. Overskuddet fra koncerterne går til fondens arbejde.

Foruden L.O.C. og Andreas Odbjerg kommer danske artister som Medina, Artigeardit, MØ, Saveus, Aqua og Benjamin Hav også til at spille på Grøns udendørsscener rundt omkring i landet.

Grøn-touren begynder i Tårnby 20. juli, hvorefter det hedder Kolding 21. juli, Aarhus 22. juli, Aalborg 23. juli, Esbjerg 27. juli, Odense 28. juli, Næstved 29. juli og til sidst Valby 30. juli.

Grøn Koncert har eksisteret siden begyndelsen af 1983. I 2017 skar arrangørerne den sidste del af navnet og kalder sig nu bare Grøn.

