Andrew Tate løslades fra rumænsk fængsel og skal i husarrest

Den britisk-amerikanske influencer Andrew Tate og hans bror er blevet løsladt fra fængsel og placeres i stedet i husarrest.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Tate er sammen med broren Tristan fængslet i Rumæniens hovedstad, Bukarest. De er anholdt og sidder varetægtsfængslet på baggrund af mistanke om blandt andet menneskehandel og voldtægt.

De to brødre er både amerikanske og britiske statsborgere og har været i politiets varetægt siden slutningen af december.

De har begge afvist alle anklager.

Andrew Tate er tidligere kickbokser og kommer fra den britiske by Luton.

Den 36-årige influencer har millioner af følgere på sociale medier. Her promoverer han sin ekstravagante livsstil, som han ifølge ham selv har opnået blandt andet af investeringer i pornografi.

Han er blevet kritiseret for kvindefjendske udtalelser, som sidste år fik ham udelukket fra flere sociale medieplatforme. Twitter har dog lukket ham tilbage i folden, efter at Elon Musk overtog selskabet.

En rumænsk domstol afviste onsdag at løslade brødreparret mod kaution.

I sidste uge blev deres varetægtsfængsling forlænget til slutningen af april.

Mens Andrew Tate har været fængslet, har han truet med at sagsøge en kvinde og hendes forældre for 300 millioner dollar - svarende til 2,1 milliard kroner. Det skrev det britiske medie BBC i februar.

Andrew Tate forlanger, at kvinden, der anklager ham for voldtægt og menneskehandel, trækker sine beskyldninger tilbage.

Det viser et brev, som et amerikansk advokatfirma i december sendte på vegne af Andrew Tate og broren Tristan.

BBC har set en kopi af dele af brevet.

Advokaten Benjamin Bull, der repræsenterer den sagsøgte kvinde, har sagt, at hun er et nøglevidne i den rumænske efterforskning.

Ifølge ham var brevet udtænkt til at opnå "én ting - og kun én ting".

- Formålet var at lukke munden på vidnet. At stoppe vidnet fra at stå frem med sine udtalelser i løbet af sagen, lød det fra advokaten.

