TV2 Øst skal have ny direktør, og det bliver DR's tidligere radiochef Anette Kokholm.

Anette Kokholm bliver direktør for TV2 Øst

Der er onsdag sat navn på, hvem der skal være ny direktør på den regionale tv-station TV2 Øst i Vordingborg.

Det bliver Anette Kokholm, der senest har været radiochef i DR og har erfaring fra en række lederstillinger i mediebranchen. Det fortæller TV2 Øst på sin hjemmeside.

Hun har blandt andet været chefredaktør på Familie Journal og familieredaktør på BT.

Desuden har hun erfaring fra tv-branchen som Kanalchef på kanal 4 og studievært på TV2-programmet "Go' Morgen Danmark".

Valget er ifølge bestyrelsesformand Claus Kronborg blandt andet faldet på hende, fordi hun "har ry for at være en empatisk leder med et fremsynet strategisk blik".

- Selv er jeg optaget af, hvordan vi kan blive endnu mere relevante for de unge og også være deres mediemæssige samlingspunkt i regionen.

- I en tid hvor tech-giganterne har godt fat, er det vigtigere end nogensinde, at den uafhængige journalistik når hele vejen rundt, og det vil jeg arbejde for på TV2 ØST, siger Anette Kokholm.

Anette Kokholm afløser Vagn Pedersen, der efter 24 år i stolen har valgt at gå på pension.

TV2 Øst dækker de tidligere Vestsjællands og Storstrøms amter, som sammenlagt omfatter 12 kommuner med 470.000 borgere.

/ritzau/