Animationsfilm om en stor pære kan vinde årets Robert

Jakob Martin Strids historie om en sejlende pære og to kammerater er blandt de film, der kæmper om en Robert.

For første gang i 11 år er en animationsfilm med i opløbet om titlen som Årets film, når årets Robert-priser bliver uddelt.

Det er filmen "Den utrolige historie om den kæmpestore Pære". Blandt de øvrige nominerede til årets danske spillefilm er "En frygtelig kvinde", "Mens vi lever", "Underverden" og "Vinterbrødre".

Det oplyser Danmarks Film Akademi tirsdag.

Slaget om Årets børne- og ungdomsfilm står mellem filmen "Danmark", "Team Hurricane", "Jeg er William", "Sikke et Cirkus" samt "Den utrolige historie om den kæmpestore pære".

I kategorien Årets kvindelige hovedrolle er Amanda Collin og Julie Christiansen begge nomineret for første gang. De er oppe imod tre tidligere Robert-vindere - Danica Curcic, Lene Maria Christensen og Trine Dyrholm.

I kategorien Årets mandlige hovedrolle kæmper de fire nomineringsdebutanter Dar Salim, Dejan Cukic, Elliott Crosset Hove og Sebastian Jessen mod Nikolaj Lie Kaas, der to gange tidligere har modtaget statuetten i denne kategori.

Ifølge Danmarks Film Akademi er det ligeledes interessant, at kategorien Årets instruktør afspejler nye instruktører i dansk film.

Således er Annika Berg, Hlynur Pálmason og Mehdi Avaz alle nomineret for deres respektive debutfilm, mens Fenar Ahmad og Christian Tafdrup er nomineret for deres anden film som instruktører.

Også de danske tv-produktioner hædres til Robert-festen, og i år står de nye serier "Herrens veje" og "Mercur" over for de tilbagevendende succeser "Arvingerne III", "Norskov 2" og "Rita 4" i kampen om prisen for Årets tv-serie.

Årets dokumentarfilm skal findes mellem "At elske Pia", "De sidste mænd i Aleppo", "Land of the Free", "Venus - Let’s Talk About Sex", "Vold - i kærlighedens navn".

Uddelingen finder sted søndag 4. februar i Tivoli Hotel Congress Center.

/ritzau/