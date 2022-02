Anja C. Andersen: Det mindste og det største i universet ligner hinanden

Uden Niels Bohrs atommodel ville vi ikke kunne forstå universet, siger astrofysikeren Anja C. Andersen, der er redaktør på ny bog i anledning af 100-året for Bohr nobelpris

I 2016 blev digteren Søren Ulrik Thomsen her i avisen spurgt, hvorfor han beskrev den kristne opstandelsestanke som ”lyden af en blank lille cykelklokke et sted derude i morgenmørket”. Han svarede, at det største forstås bedst gennem det mindste. Og det er ikke kun en sandhed for poeter, men også for videnskabsmænd.