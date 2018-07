Anklager i New York åbner tredje sag mod Weinstein

Nye anklager mod filmproducenten Harvey Weinstein omfatter et voldeligt seksuelt overfald på en tredje kvinde.

Anklagemyndigheden i New York rejser tiltalte i en tredje sexsag mod den tidligere filmproducent Harvey Weinstein, oplyser en talsmand for anklagemyndigheden på Manhattan.

De nye anklager omfatter et voldeligt seksuelt overfald på en tredje kvinde.

Weinstein er i forvejen anklaget i to andre sager, der omfatter voldtægt og overgreb på to andre kvinder.

Den 66-årige Weinstein, der engang var en af Hollywoods mest magtfulde filmproducenter, har erklæret sig ikke skyldig i de anklager, som blev rejst imod ham tidligere.

Benjamin Brafman, der er Weinsteins advokat, har endnu ikke kommenteret, hvordan hans klient forholder til de nye anklager.

I en sag, der blev rejst i maj, er Weinstein anklaget for at voldtage en kvinde på et hotelværelse i 2013 samt at tvinge en anden kvinde til at give ham oralsex på hans kontor.

Det er første gang, at Harvey Weinstein i retten skal forsvare sig mod de anklager om voldtægter, seksuelle overgreb og krænkelser, som han er blevet verdenskendt for.

Sidste år skrev avisen New York Times og magasinet The New Yorker om en række kvinders anklager mod filmproducenten.

Anklagerne blev de første af mange mod Weinstein, og senere bredte de sig og opslugte hele branchen i det, der i dag kendes som #MeToo-bevægelsen.

Det var dog først 25. maj i år, at politiet i New York som de første rejste en sag mod Weinstein, der samme dag meldte sig til myndighederne under stor mediebevågenhed.

Ved den lejlighed oplyste Weinsteins advokat, at den tidligere filmproducent agtede at erklære sig uskyldig i de pågældende sager.

Weinstein blev senere løsladt mod en kaution på en million dollar samt med krav om, at en fodlænke blev placeret på hans ankel.

/ritzau/AP