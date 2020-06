Anklager: Prins Andrew har modsat sig samarbejde i Epstein-sag

Ifølge prins Andrews advokater har han tilbudt sin hjælp til efterforskning af Epstein. Det afviser anklager.

Amerikanske anklagere afviser, at prins Andrew har forsøgt at samarbejde om efterforskningen af den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein.

Det skriver anklager Geoffrey Berman i en erklæring mandag lokal tid.

Meldingen lyder, efter at den britiske prins Andrews advokater oplyste tidligere mandag, at prinsen har tilbudt sin hjælp ved "mindst tre lejligheder" i år.

Dette afslår Geoffrey Berman, der er advokat for det sydlige distrikt i New York og undersøger, om Epstein havde nogen medskyldige i hans påståede forbrydelser.

- I dag (mandag, red.) forsøgte prins Andrew endnu en gang løgnagtigt at fremstille sig selv som ivrig og villig til at samarbejde omkring efterforskningen af sexhandel og relaterede lovovertrædelser begået af Jeffrey Epstein og hans medarbejdere, skriver Berman i en erklæring.

Han tilføjer i erklæringen, at dronning Elizabeths anden søn "gentagne gange har afvist anmodning om" en afhøring.

Ifølge Berman har anklagemyndigheden i næsten fire måneder forsøgt at række ud til prins Andrew.

Berman afslutter erklæringen ved at skrive, at hvis prins Andrew mener det seriøst, at han vil samarbejde, "forbliver deres døre åbne".

Epsteins sag drejer sig om menneskehandel og seksuelt misbrug af mindreårige.

Epstein tilstod i 2008 at have betalt en mindreårig pige for seksuelle tjenester. Han blev dømt til 13 måneders fængsel ved en omstridt retssag, hvor mange mente, at han slap med en alt for mild dom.

Epstein blev fundet død i sin fængselscelle i august. Det skete, mens han afventede en ny omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige. Anklagerne kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

En kvinde hævder, at hun som 17-årig blev tvunget af Epstein til at have samleje med prins Andrew. Prinsen selv har afvist al kendskab til kvinden.

Prinsen trak sig fra sine officielle forpligtelser i november som følge af sagen.

/ritzau/AFP