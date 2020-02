Anklager: Weinstein misbrugte sin magt

Om så skuespillerinde var forelsket i Weinstein, havde han ingen ret til at voldtage hende, siger anklager.

Filmproducenten Harvey Weinstein misbrugte den magt og position, han havde i USA's filmbranche, til at udnytte kvinder.

Det sagde anklageren i sagen mod ham, da hun fredag rundede af med sine sidste bemærkninger.

- Den tiltalte var universets hersker, og vidnerne var blot myrer, som han kunne træde på uden konsekvenser, lød det fra anklager Joan Illuzzi.

Weinstein havde ingen medfølelse og udnyttede de kvinder, der forsøgte at skabe sig en karriere i filmbranchen, sagde hun.

Den 67-årige filmproducent har nægtet sig skyldig i anklager om at have voldtaget skuespillerinden Jessica Mann i 2013 og have tvunget sin daværende assistent Mimi Haleyi til oralsex i 2006.

De to kvinder har afgivet følelsesladede forklaringer i sagen. Det samme har flere andre kvinder, som var indkaldt af anklageren, der ønskede at vise, at der var et mønster i Weinsteins opførsel.

Over 80 kvinder er siden 2017 stået frem og har anklaget Weinstein for forskellige former for seksuelle overgreb.

Han har afvist alle anklager og siger, at der var tale om sex med samtykke.

Anklager Joan Illuzzi sagde fredag i retten i New York, at det har taget tid for mange af kvinder at stå frem, fordi de troede, at de var de eneste ofre, og fordi Weinstein "er en kæmpe" i filmindustrien.

Dagen inden var det forsvarer Donna Rotunno, der procederede. Hun fremlagde blandt andet et kort, som Jessica Mann skrev til Weinstein og sluttede af med et "jeg savner dig, store fyr".

- Det er ikke ord, man siger til sin voldtægtsmand, sagde forsvareren.

Den bemærkning svarede Illuzzi tilbage på fredag og sagde, at det ikke ville gøre nogen forskel, om skuespillerinden så var "stormende forelsket i ham".

- Han ville stadig ikke have haft ret til at voldtage hende.

Tirsdag ventes dommer James Burke at samle nævningene - syv mænd og fem kvinder - igen, hvorpå de begynder at votere.

Retssagen ses som en milepæl for #MeToo-bevægelsen, hvor kvinder har anklaget magtfulde mænd i erhvervslivet, underholdnings- og mediebranchen for seksuelle krænkelser.

/ritzau/dpa