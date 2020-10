Anmelder: Connery viste andre Bonds hvor skabet skulle stå

Sean Connery vil for altid blive husket som den ægte James Bond, vurderer filmanmelder og forfatter.

Der er ingen over, og måske kun en enkelt ved siden af Sean Connery, når man ser på den efterhånden lange liste af skuespillere, der har indtaget rollen som den ikoniske agent og trussetyv James Bond.

Sådan lyder vurderingen fra Jacob Wendt Jensen, der er filmanmelder for Jyllands-Posten og forfatter til en bog om netop James Bond.

- Der er ingen tvivl om, at Sean Connery er den ægte James Bond, siger Jacob Wendt Jensen.

- Punkt et fordi han var den første, og på den måde viste han, hvor skabet skulle stå. Og hvis man gør det på en ordentlig måde, så bliver skabet stående, og så bliver alle andre sammenlignet med ham.

- Punkt to fordi han havde en ret flot filmkarriere efter rollen som James Bond.

Lørdag kunne flere britiske medier berette, at den 90-årige skotte er død.

Selv om de fleste nok forbinder Sean Connery med rollen som James Bond, så udmærkede han sig senere i en lang række andre roller.

Noget, som i øvrigt adskiller ham fra andre skuespillere, der igennem den ikoniske rolle blev forsynet med licens til at dræbe.

- Selv om de fleste lejlighedsvise filmfans husker ham som James Bond, så kan man godt finde de næste 10-20 film i alle mulige andre genrer, der er rigtig gode, så han havde et bredt register som skuespiller.

- Det havde Sean Connery, og det har Daniel Craig (den nuværende Bond-skuespiller, red.) også, og derfor synes jeg, at det er de to bedste. Resten af James Bond-skuespillerne er ikke det helt store at skrive hjem om, siger Jacob Wendt Jensen.

Sean Connery blev da også belønnet med en række priser for sit skuespil. Han modtog blandt andet en Oscar for en birolle i gangsterfilmen "De Uovervindelige", to Bafta-priser og fire Golden Globes.

Den store succes ville dog formentlig være udeblevet, hvis ikke det havde været for en bestemt producer, der så et lys i en ung, skotsk skuespiller for mange år siden.

- Dengang han i 1962 spillede rollen som James Bond for første gang, var han slet ikke kendt. Det var producenten Albert Broccoli, der så noget i ham, og så blev han i løbet af de første tre film en kæmpe succes.

- Det katapulterede ham ind i noget kæmpe stort, og så fik han god eksponering og god løn, men efter fem-seks film begyndte han at føle det som en spændetrøje, fordi han godt ville videre og spille noget andet, siger Jacob Wendt Jensen.

/ritzau/