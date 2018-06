Det er 40 år siden, professor Bo Hakon Jørgensen begyndte som anmelder ved Kristeligt Dagblad. I litteraturens optik og gennem husguderne Sophus Claussen og Karen Blixen har han fulgt de afgørende mentalitetshistoriske bevægelser i det 20. århundrede. ”Troen er et naturligt fundament for mig, og jeg forstår ikke, at andre kan undvære den,” siger han i dag