Anmelder har særligt øje for Refshaleøen ved Michelin-uddeling

Ny restaurant på Refshaleøen har gode chancer for at få to Michelin-stjerner i første hug, vurderer anmelder.

Mandag er det igen højtid for alverdens foodies, bloggere og madanmeldere, når Michelin igen deler stjerner ud ved afsløringen af Michelin Guide Nordic Countries 2020.

I Danmark vil manges øjne igen hvile på Refshaleøen i København, hvor særligt én restaurant har tiltrukket sig stor opmærksomhed i løbet af det seneste år.

Det forklarer Rasmus Palsgård, der er madskribent og indehaver af bloggen Feinschmeckeren.dk.

- Det helt store spørgsmål bliver, hvordan det går med Alchemist på Refshaleøen i København. Det er en restaurant af en kaliber, som man næsten ikke har set på verdensplan før, når man ser på indretningen, arkitektur, dramaturgi og selvfølgelig madoplevelsen, siger han og tilføjer:

- Mit bud er, at de får to stjerner i første hug. Det er meget usædvanligt, men det er en restaurant, der er så spektakulær, at jeg ikke kan forestille mig, at den må nøjes med én stjerne.

På grænsen til Refshaleøen ligger også en anden dansk restaurant, der traditionelt tiltrækker sig stor opmærksomhed, når der skal uddeles Michelin-stjerner.

Noma, der tidligere er blevet kåret til verdens bedste restaurant, fik sidste år to stjerner efter at være genåbnet i nye lokaler. Ifølge Rasmus Palsgård bliver det heller ikke i år, at Noma får den tredje stjerne.

- Jeg tror desværre ikke, der kommer til at ske noget - ikke fordi de ikke fortjener det. Når jeg sammenligner med andre trestjernede restauranter, som jeg har spist på, så kan jeg ikke forstå, at de kun har to stjerner, siger han.

/ritzau/