Danmarks bud på en oscarnominering taler ind i tiden ved at belyse kvindehad i Iran, mener anmelder.

Anmelder: Holy Spider har gode chancer for oscarnominering

Det danske bud på en oscarnominering, "Holy Spider", har gode chancer, fordi den taler ind i en aktuel politisk konflikt i Iran.

Det mener Casper Hindse, der er filmanmelder på Dagbladenes Bureau og Filmmagasinet Ekkos oscarekspert.

- Det, der er helt særligt ved "Holy Spider", er jo, at det er en film, der ser noget i tiden og pludselig forudser noget. Den træder direkte ind i en meget betændt debat, som er i Iran i de her dage, siger Casper Hindse.

"Holy Spider" er en thriller, der er inspireret af en virkelig seriemorder, der gik målrettet efter kvindelige sexarbejdere i årene 2000 og 2001. I filmen forsøger en kvindelig journalist at opklare mordene.

Fortællingen udspiller sig i Iran, hvor den dansk-iranske instruktør bag filmen, Ali Abbasi, er opvokset.

- Ali Abbasi laver ofte komplekse fortællinger, som også har en helt klar smag af politik, siger Casper Hindse.

Anmelderen understreger, at han ikke har set filmen, som først får national premiere 13. oktober. Men alligevel kan han sige noget om filmens chancer for at gå videre.

- Film, der rammer ned i noget politisk aktuelt eller i tidsånden, plejer at klare sig ret godt. Det er bestemt ikke usandsynligt, at den vil blive shortlistet og måske efterfølgende nomineret til en Oscar, siger Casper Hindse.

Det var da også en del af begrundelsen for, hvorfor filmen blev valgt, fortæller Claus Ladegaard, der er formand for oscarkomitéen og direktør i Det Danske Filminstitut, om filmen.

- Filmen har en skarp kritik af kvindeundertrykkelse, og det viser sig jo pludselig, at filmen spiller ind i en aktuel situation, som på mange måder har noget tilfælles med filmens handling, siger han.

"Holy Spider" er Danmarks bud på en nominering til kategorien Bedste Internationale Film.

Den 21. december annonceres shortlisten til det kommende show. Det viderestiller filmene til at blive nomineret.

24. januar offentliggøres alle oscarnomineringer, og den dag ved Danmark endeligt, om "Holy Spider" bliver nomineret til oscaruddelingen i Los Angeles, der finder sted. 12. marts næste år.

/ritzau/