Anmelder: Musikprogram er ”klassisk Roskilde”

Et musikprogram, der er et lyspunkt i en tid med krig i Europa, klima- og inflationskrise.

Det er håbet, at dette års Roskilde Festival kan byde på netop det.

Sådan lyder det fra Anders Wahrén, der er programchef på festivalen.

- Vi synes, det er rigtig vigtigt, at vi prøver at tage den positive indgangsvinkel, siger han.

- Ikke for at glemme, at der er de store problemer i verden, som vi skal have løst, men fordi vi kan læse, at unge mennesker i dag kan have svært ved at se, hvordan vi kan skabe en bedre verden.

Der har i år været en kritik af manglen på de helt store navne på festivalplakaten.

Den er Anders Wahrén dog ikke enig i.

- Jeg tror, det handler om, hvordan man ser på programmet, siger han.

- Vi har en målgruppe, som er fortrinsvis unge mennesker, der progressivt følger med tiden og den udvikling, der er på musikscenen. Det skal vores program også afspejle.

Programchefen fremhæver særligt Lizzo, Lil Nas X og Kendrick Lamar, der alle skal optræde på Orange Scene.

Simon Lund er musikredaktør på Politiken. Han kalder årets Roskilde-program for "det optimale Roskilde-program".

- Jo mere jeg graver rundt i det, jo mere begejstret bliver jeg for det, siger han.

- I bredden er det en kæmpe fest. I de enkelte subkulturelle søjler i programmet er det også godt. Inden for hiphop for eksempel står de virkelig stærkt i år. Det er bare et virkelig solidt program.

Hvis Simon Lund skulle nævne et navn, der virkeligt trænger sig på, er det den kvindelige amerikanske rapper Ice Spice.

- Hun har fuldstændig vendt op og ned på tingene hiphopmæssigt i New York og er et fænomen, siger han.

Han forstår dog også godt, at enkelte kan savne de helt store navne særligt inden for popkulturen.

- Her kunne Miley Cyrus have været interessant. Hun er brandvarm lige nu. Eller en Harry Styles eller Taylor Swift, der jo skylder en koncert. Det ville kunne få popkulturen til at stå lidt stærkere, siger Simon Lund.

Men overordnet set mener musikredaktøren, at festivalen har haft fingeren på pulsen, i forhold til hvad der rører sig i musikverdenen netop nu.

På Orange Scene skyder den danske gruppe Blæst onsdag festen i gang.

I 2022 spillede gruppen på Rising-scenen, som er en af festivalens mindste scener. Siden da har gruppen haft vind i sejlene.

- Der blev vi overbevist om, at de var klar til at tage skridtet til en større scene. Vi mener, og de var heldigvis enige i, at det var helt oplagt for dem at åbne Orange Scene, siger Anders Wahrén.

- De har en helt særlig kontakt med lige præcis det publikum, som vi også har. De har bare en musik og et liveshow, der virkelig kan sætte gang i festen.

/ritzau/