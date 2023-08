Anmelder: Smukfest har ikke føling med det der sker i verden

Onsdag tager Smukfest hul på sit musikprogram.

Festivalens booker er godt tilfreds, mens en anmelder har nogle bekymringer.

- Vi har lyttet til vores publikum, og vi har været ude at lytte til en voldsom mængde koncerter i Danmark og ude i verden, siger festivalens chefbooker, Mikkel Xavier, til Ritzau.

Blandt de store internationale navne finder man blandt andre den franske DJ og producer David Guetta, popsangeren Ava Max, rockbandet Imagine Dragons og sangeren Christina Aguilera.

Musikanmelder hos Soundvenue Kjartan F. Stolberg savner mere tyngde på den internationale front.

- Der mangler noget, som virkelig kan vise, at Smukfest ved, hvad der sker i verden lige nu.

- Justin Biebers tilstedeværelse på plakaten (i 2022, red.) havde virkelig noget, som slet ikke er til stede fra et eneste internationalt navn i år, uddyber han.

Chefbooker for Smukfest Mikkel Xavier er ikke enig i den udlægning.

- Jeg synes, vi har masser af tidstypiske navne. Både David Guetta, Imagine Dragons og Ava Max er på alle måder tidstypiske.

- Og når vi får mulighed for at booke nulevende legender som Christina Aguilera, som er en definerende kvindelig artist, griber vi selvfølgelig den mulighed, siger han.

Når det kommer til kunstnere inden for landets grænser, mener Soundvenue-anmelder Kjartan F. Stolberg, at navnene er på samme niveau, som Smukfest plejer at kunne præsentere.

- Der er altid en ret fin standard i de danske navne, som de booker. Det er tit navne, der har bevist, at de er noget værd, siger han.

Popgruppen Blæst lægger ud onsdag klokken 12.00.

Bandet bag hits som Juice og All In var den 28. juni tildelt privilegiet at åbne Orange Scene på Roskilde Festival.

På Smukfest får de ikke den største scene, Bøgescenen. De er i stedet blevet placeret på den noget mindre scene "The Hood".

- Det er helt latterligt dårligt planlagt. Nogle gange er Smukfest ikke særlig god til at følge med i, hvor populære nogen er blevet, siger Kjartan F. Stolberg.

Musikfestivalens chefbooker er dog ikke bekymret.

- The Hood har en kapacitet til, at 12.000 gæster kan stå derude, så der er plads til, at Blæst kan åbne festivalen med et brag, siger han.

En anden bekymring hos musikanmelderen stammer fra Tobias Rahims koncert på sidste års festival.

Adgangen til Stjernescenen blev dengang lukket, da for mange gæster var dukket op.

I år er den genforenede duo Ukendt Kunstner placeret på samme scene.

- Selv om det var virkelig sent, fik Ukendt Kunstner samlet flere mennesker, end der var plads til på Roskilde Festivals Arena-scene.

- Jeg er bange for, at Tobias Rahim-situationen fra sidste år på Stjernescenen kommer til at gentage sig, siger Kjartan F. Stolberg.

Mikkel Xavier mener dog, at sidste års pressede koncert var en helt særlig situation, da musikerens popularitet var steget voldsomt i løbet af meget kort tid.

Tobias Rahim skal spille på Bøgescenen i år.

Samtidigt med Ukendt Kunstner indtager det britiske britpop-band Suede Bøgescenen.

- Jeg tror, at når Ukendt Kunstner spiller samtidigt med Suede, vil vi se en flot fordeling af vores gæster i skoven. Vi har i hvert fald en god mavefornemmelse, siger chefbookeren.

