Anmelder: Swift-koncert var mere underholdende end Eurovision

Taylor Swifts koncerter er 46 sange på tre timer og lige så meget sport, motion og fitness, som det er musik, skriver den svenske avis Aftonbladet om popikonet.

- Men når forehavendet virker, er resultaterne overvældende. Faktisk sker der mere under Swifts koncert end under en hel sæson af Eurovision Song Contest, ingen sammenligninger ellers, lyder det i avisens koncertanmeldelse.

Fredag aften gav Taylor Swift koncert i den svenske hovedstad, Stockholm.

Foran mere end 60.000 fans indtog verdensstjernen Swift scenen i Friends Arena kort før klokken 20.

Artiklen fortsætter under annoncen

Avisen Expressen har givet koncerten fire ud af seks hjerter og fremhæver, at Swift slutter på toppen med sangen "Karma".

- Et farverigt og stærkt farvel, lyder det fra avisens anmelder.

Alle 46 af fredagens sange er blevet anmeldt af Expressen.

Tre hjerter bliver sendt afsted til blandt andet hits som "Lover" og "You Belong With Me". Det får avisen til at fremhæve, at selv om man er verdensstjerne, kan man ikke nødvendigvis holde topniveau hele vejen igennem.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Taylor Swift flyver ind, sætter publikumsrekorder og slutter på toppen. Den cirka tre timer lange vej dertil er stadig ikke lige til for verdens største kunstner, lyder det fra avisen.

Mediet SVT roser blandt andet Swifts nærvær på scenen, som mediet efter en lang perlerække af koncerter kalder for "noget af en præstation".

- Taylor Swifts første koncert i Sverige er slut. Og at få os alle i arenaen til at føle, at hun er her i aften kun for os, mens hun har været på den samme turné i over et år, det er noget af en præstation. Godt arbejde Taylor!, lyder det i en analyse.

/ritzau/