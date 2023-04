Anmeldere byder Viftens opgør med Danmarks slavefortid velkommen

Den danske film "Viften" er et tiltrængt input til samtalen om Danmarks fortid som slavenation.

Sådan lyder det fra flere anmeldere forud for filmens biografpremiere torsdag.

- At denne skamplet så fremstilles så kulørt, med så tindrende et sarkastisk temperament, ja, det er blot en gave til en samtale, der aldrig må stoppe, skriver Information.

Filmen tager udgangspunkt i Danmarks kolonifortid i Dansk Vestindien i 1948.

Den er instrueret af Frederikke Aspöck, der i 2019 stod bag fængselsfilmen "De Frivillige".

Manuskriptet er skrevet af Anna Neye, som også spiller med i filmen og er kendt fra satireprogrammet "Normalerweize".

- Det er det første indslag i en forhåbentlig lang samtale om vores ikke-særlig-fjerne fortid og dens lange løse ender, skriver Soundvenue.

Mediet giver filmen fire stjerner ud af seks mulige.

Der lægges i anmeldelsen også vægt på, at filmen i sin sidste tredjedel har for travlt med at binde en sløjfe på de løse ender.

Kristeligt Dagblad kvitterer med samme bedømmelse - fire ud af seks stjerner.

- Den vælter en selvopfattelse, der har været førende i Danmark lige siden slavetidens ophør i midten af 1800-tallet: At vi danskere var særligt gode ved vores slaver. Og at vi i øvrigt også var en sympatisk og mild kolonimagt i Grønland, skriver avisen.

Ekstra Bladet giver filmen tre ud af seks mulige stjerner og skriver, at opgøret med "romantiseringen af Danmarks slavetid" bliver "kun mere absurd set fra de sortes synsvinkel".

- De hvide var racistiske idioter, og de sorte spillede med for at overleve. Men provokationen udebliver, fordi så banebrydende er det heller ikke at se kolonitiden fra slavernes synsvinkel, skriver anmelderen.

/ritzau/