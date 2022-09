Anmeldere er begejstrede efter Riget-premiere i Venedig

Anmelderne er positive efter at have set tredje og sidste sæson af Lars von Triers "Riget", der torsdag blev vist på filmfestivalen i Venedig.

Politikens Kristoffer Hegnsvad giver serien fire stjerner i avisen. Her kalder han den et "sprælsk og skælmsk værk". Hegnsvad fremhæver, at den dog er mere for de referenceglade end for de nytilkomne.

- Men nytilkomne vil nok stadig mest tænke: Hvad dælen har djævelen gang i?, skriver han.

Man har ifølge anmelderen måske mest glæde af serien, hvis man også har set de to foregående sæsoner fra henholdsvis 1994 og 1997.

Der er dog sket meget siden 1990'erne, påpeger han.

- "Riget Exodus" føles ikke stilmæssigt frisk længere, men er stadig et bevis på Triers radikalitet og tårnhøje niveau inden for alle genrer, skriver Hegnsvad.

Anmelderen hos filmmagasinet Ekko har ikke helt så mange forbehold.

Niels Jakob Kyhl Jørgensen kalder "Riget Exodus", som seriens nyeste sæson hedder, for "en fremragende afslutning" på von Triers kultelskede serie.

- Det er Lars von Trier Classic. Underholdende og irriterende, begavet og barnlig, skarp og sløv - og allerbedst i sine sidste øjeblikke, skriver Kyhl Jørgensen.

Soundvenues anmelder Jakob Fruedendal mener, at serien sætter et "herligt udsyret" punktum for serien.

- "Riget Exodus" handler om grænser, de kunstige, de kunstneriske og de åndelige. Grænserne mellem virkelighed og fiktion, liv og død, drøm og virkelighed og mellem mennesker i en woke-tidsalder, skriver han.

"Riget Exodus" har premiere på Viaplay 9. oktober. Senere på året kan den også ses på DR's hjemmeside.

