Anmeldere er enige om vigtigheden af ny Spies-dokumentar

Dokumentaren "Spies og morgenbolledamerne", der handler om rejsekongen Simon Spies og havde premiere søndag, har fået meget omtale i danske medier.

DR-dokumentaren fortæller om, hvordan rejsekongen Simon Spies udnyttede magt og penge til at have sex med unge piger under 18 år.

Anmeldere fra flere danske medier mener, at dokumentaren er meget vigtig, selv om Simon Spies udnyttelse af unge piger har været offentlig kendt i mange år.

Kulturjournalist Eva Eistrup, der anmelder filmen for Politiken, skriver, at den kan være med til at sikre et kulturelt selvopgør.

- Det kan næsten ikke overvurderes, hvor vigtig en dokumentar "Spies og morgenbolledamerne" er i forhold til et kulturelt selvopgør med vores nære fortid.

- De voksne ansattes tavshed er uudholdelig. Og cocktailen af selvforelsket frisind, dyb misogyni og kynisk kapitalistisk klasseudnyttelse lige midt i de lighedsfejrende 70'ere og 80'ere er tankevækkende, skriver Eva Eistrup, der giver filmen fem ud af seks hjerter.

I Berlingske giver Jakob Steen Olsen, der er avisens teateranmelder, dokumentaren fire ud af seks stjerner.

Han kritiserer, at DR ikke fortæller, at Anika Barkan, der er dokumentarens hovedperson, tidligere har skabt en teaterforestilling om hendes søsters skæbne som morgenbolledame hos Simon Spies.

Derudover er det en god dokumentar, mener han.

- Der er glimrende og troværdige vidner, der selv var en del af koncernen og måske ligefrem meget tæt på Spies.

- Der er betragtere, der afslører systemets opbakning til formandens adfærd - det er nærmest Jeffrey Epsteinske tilstande, når vi hører, hvordan Spies' omgivelser, herunder hans kvindelige privatsekretær, hjælper ham med at rekruttere pigerne.

I Information, der ikke giver karakterer, roses filmen for at samle og fokusere på de piger, der var ansat hos Spies', historie.

- Det er en grum oplevelse, og serien sætter tidligere, mere hyldestprægede film og teaterstykker som Nikolaj Cederholms "Simon - Spies, skæg og ballade" med Anders Matthesen i titelrollen og Christoffer Boes "Spies og Glistrup" i et lidt uheldigt lys, skriver Christian Monggard, der er filmredaktør på avisen i sin anmeldelse.

Filmmagasinet Ekko giver filmen fire ud af seks stjerner og sammenligner dokumentaren med det barn, der peger på kejseren, i eventyret "Kejserens Nye Klæder".

- Han har ikke noget tøj på, og han er i øvrigt ved at prostituere hundredvis af ressourcesvage kvinder, skriver magasinets anmelder Thea Torp i sin anmeldelse.

/ritzau/