Anmeldere er i svime over finalen på HBO's vilde familiedrama

Den amerikanske tv-serie "Succession" opnår noget nær historisk status med sin fjerde og sidste sæson, der mandag har fået premiere.

Sådan lyder det i flere anmeldelser af det vilde familiedrama.

Både Berlingske og Jyllands-Posten kvitterer med seks ud af seks stjerner efter at have set finalesæsonens første fire afsnit.

- Verdens værste familie vender tilbage i en vild finalesæson, der chokerer og skriver tv-historie, lyder overskriften i Berlingskes anmeldelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- "Succession" var inden denne sæson blandt de stærkeste serier i de seneste fem til ti år. Hvis resten af fjerde sæson lever op til de første fire afsnit, bliver "Succession" den bedste af dem alle, lyder det.

"Succession" handler om den stenrige Roy-familie og er spækket med intriger, vanvittige dialoger, tilsvininger og magtkampe.

Serien, der udkommer på HBO Max, manifesterer sig med fjerde sæson som en af streamingtjenestens bedste nogensinde. Det mener Jyllands-Posten.

- Som tv-fiktion er "Succession" fuldt på højde med HBO-flagskibe som "Sopranos" (1999 til 2007) og "The Wire" (2002 til 2008), og det absolut eneste dårlige, der er at sige om serien, er, at den slutter, lyder det.

Også Information, der ikke giver stjerner, er begejstret.

- Jeg tager hatten af for manuskriptforfatterne på "Succession" - og seriens skaber, Jesse Armstrong - for det er verbal ekvilibrisme på et meget højt plan.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ikke Shakespeare, men det er replikker og samtaler, som på én gang er underholdende og chokerende - og afslørende, når det kommer til dem, der leverer dem, lyder det i Informations anmeldelse.

Også i udlandet får sidste sæson af "Succession" imponerende anmeldelser.

På hjemmesiden Rotten Tomatoes, der samler anmeldelser fra hele verden, har den en score på 100 procent. Det betyder, at samtlige af de foreløbigt 47 anmeldelser af serien er positive.

/ritzau/