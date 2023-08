Anmeldere giver point for ny krigsfilms kritiske blik på danskerne

Endnu en dansk film om Anden Verdenskrig har nået biograferne.

Denne gang er det instruktør Anders Walters drama "Når befrielsen kommer", som har fokus på danskernes modtagelse af de tusindvis af tyske flygtninge, der ankom til Danmark i de sidste måneder af krigen.

Filmens kritiske blik får rosende ord med på vejen af anmeldere i både Berlingske, Kristeligt Dagblad og Politiken.

Per Juul Carlsen har anmeldt filmen for Kristeligt Dagblad. Han giver den fire ud af seks stjerner.

- Anders Walters biografaktuelle "Når befrielsen kommer" er endnu mere radikal i den måde, den forandrer vores blik på krigen og dermed vores blik på os selv. Pludselig er danskerne skurke! I hvert fald nogle af dem. Og modstandsfolkene er de værste, skriver Per Juul Carlsen.

Der brænder også en provokerende ild i filmen, mener han.

- Den indeholder en opsang til det danske folk, der historisk set har fortalt sig selv og alle andre, at man var "de gode", dem med moralen i balance.

"Når befrielsen kommer" tager sit udgangspunkt i Ryslinge Højskole på Fyn, der modtager 500 tyske flygtninge i foråret 1945.

Filmen fokuserer på, hvordan forstanderparret Lis og Jacob (skuespillerne Katrine Greis-Rosenthal og Pilou Asbæk) og deres 12-årige søn, Søren (Lasse Peter Larsen), går til opgaven med at huse de mange flygtninge, der kommer fra Tyskland, som af danskerne forbindes med nazisterne og besættelsen.

Berlingskes anmelder, Kristian Lindberg, giver filmen fem ud af seks stjerner. Han kalder det en "velovervejet satsning", at konfrontationerne mellem filmens roller i lange sekvenser opleves gennem sønnen Søren.

- "Når befrielsen kommer" føjer sig til de senere års nye narrativer om Danmarks komplicerede forhold under besættelsen og er den hidtil mest vidtgående, når det handler om at skildre tyskerne som ofre på lige fod med danskerne, skriver Berlingskes anmelder.

Politikens anmelder Nanna Frank Rasmussen er knap så begejstret for krigsdramaet og giver den tre ud af seks hjerter. Blandt andet mener hun, at filmen er for tætpakket og replikkerne højlydte.

- I det hele taget er dette ikke en subtil film.

- Filmen kommer til at stopfodre publikum med drama med sine melodramatiske replikskifter. Og så overmætter den ved at være så afsindig kompakt i sin struktur, skriver Nanna Frank Rasmussen.

Men hun pointerer dog, at "Når befrielsen kommer" sætter "et stykke danmarkshistorie til debat".

- Og der er masser af virkelig interessante optakter til diskussioner om næstekærlighedens kår i krigstid, hvor moralen kan være svær at holde pletfri, skriver Politikens anmelder.

/ritzau/