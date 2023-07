Anmeldere hylder årets Roskilde Festival for musikalsk nybrud

Den netop overståede Roskilde Festival har brudt med traditionerne og betegnes af flere musikanmeldere som et nybrud.

Det gælder blandt andre Berlingskes musikredaktør Nanna Balslev.

Hun hæfter sig ved, at ud af de 13 hovednavne, der spillede på festivalens største scene, var der kun et enkelt rockband.

Hun hæfter sig især ved koncerten med den amerikanske rapper Lil Nas X torsdag på Orange Scene, som hun betegner "et excentrisk queerbrag".

Koncerten blev ifølge musikredaktøren et "farverigt frirum til alle seksuelle minoriteter og outsidere".

Politikens musikredaktør, Simon Lund, deler begejstringen for årets festival, der er nummer 51 i rækken.

Han kalder Roskilde Festival 2023 for et "paradigmeskift".

- Roskilde Festival fornyer sig lidt hvert år. Men i år tog den mere end 50 år gamle institution et kvantespring ind i fremtiden ved at skrive reglerne om.

- Efter at hiphop, pop og EDM har brugt årtier på at trænge ind på det orange symbol, var Roskilde anno 2023 banebrydende for diversiteten, lyder det fra musikredaktøren.

Ekstra Bladets anmelder, Thomas Treo, deler langtfra vurderingen fra de to kolleger.

Han mener, at årets festival var en blodfattig omgang.

- Dyrskuepladsen er som en savanne uden farlige dyr. Ingen bider. Alt er tandløst, skriver Thomas Treo.

Ud over Lil Nas X har navne som Blæst, Kendrick Lamar, Burna Boy og Blur optrådt på festivalen.

Dyrskuepladsen i Roskilde blev i år besøgt af 130.000 mennesker med orange armbånd.

Arrangørerne meddelte søndag, at man forventer et overskud på niveau med sidste år, da det landede på 15 millioner kroner.

Roskilde Festival er en non-profit-festival. Det betyder, at overskuddet doneres til almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge.

/ritzau/