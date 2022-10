Politiken og Ekstra Bladet giver Kendrick Lamar fem ud af seks henholdsvis hjerter og stjerner for koncerten.

Anmeldere jubler over guddommelig Kendrick i Royal Arena

Der er nærmest ikke andet end ros at hente for Kendrick Lamar, efter at han lørdag aften gæstede Royal Arena på Amager.

Anmelderne var i hvert fald helt vilde med ham.

Ekstra Bladet havde sendt Thomas Treo afsted til koncerten, og den kendte anmelder kvitterede med fem ud af seks stjerner til rapstjernen, som han kalder "guddommelig".

- I perioder var rapguden guddommelig. Som en sort panter bevægede han sig i fuldendt balance på en lang rampe ud blandt publikum i den udsolgte arena, skriver Treo.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dem, der sad ned, stod op. Dem, der stod op, stod ikke stille.

Også hos naboavisen Politiken var der pæne ord til nyere tids største Compton-håb.

- Jeg har efterhånden set den forvoksede øldåse på Amager udsat for lidt af hvert. Alligevel har jeg aldrig før oplevet Royal Arena så kåd, hyper og spilkogende lykkelig, som den udsolgte sal var lørdag aften, skriver anmelder Pernille Jensen, der giver koncerten fem ud af seks hjerter.

Men selv om koncerten var fremragende, var Thomas Treo ikke overbevist om, at Kendrick Lamar fortjente alle seks stjerner.

- Til gengæld holdt Lamar som ved sine tidligere besøg i Danmark for lange pauser mellem numrene. Det punkterede triumfen unødigt, skriver Treo.

Også Jyllands-Postens anmelder Anders Houmøller Thomsen var svært begejstret for Kendrick-showet på Amager.

- Man får en svimlende slingretur rundt i Lamars indre spøgelseshus. Trods de krævende tekster og vilde eksperimenter er pladen en kommerciel mastodont, og Lamar fastholder sin alfahanposition indenfor hiphop, skriver han.

Kendrick Lamars koncert i København var en del af hans "The Big Steppers Tour", som skal stort set hele verden rundt. Rapperen har allerede gjort kål på de nordamerikanske koncerter, og efter Europa skal han videre Australien, inden han slutter af i New Zealand.

/ritzau/