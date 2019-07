Anmeldere kalder Løvernes Konge flot og ucharmerende

Genindspilningen af "Løvernes Konge" splitter anmelderne, der dog er enige i, at filmen er fantastisk flot.

Anmeldere er splittede over revitalisering af den 25 år gamle Disney-klassiker "Løvernes Konge".

Med ordene "storslået" og "mindre charmerende" bliver den nye animationsfilm beskrevet i landets aviser.

Hos Berlingske er anmelderen Sarah Iben Almbjerg begejstret og uddeler filmen fem stjerner ud af seks.

Almbjerg hylder den teknologiske overlegenhed.

- Efter indledningsscenen, hvor dyrene samles for at hylde den nyfødte babyløve, er selv en kølig skeptiker klar til at melde sig ind hos Verdensnaturfonden, skriver hun.

Berlingskes anmelder bliver bakket op af Soundvenues ditto, der uddeler topkarakteren seks ud af seks stjerner.

- "Løvernes Konge" er en Hollywood-historisk gamechanger, der fik mig til at tabe underkæben inden for de første ti sekunder, skriver Soundvenues anmelder Lise Ulrich.

Politikens anmelder Kim Skotte er knap så overbevist. Skotte mener, at filmen mangler charme og er for kunstig at se på og giver filmen tre hjerter ud af seks.

- At noget er imponerende, gør det jo ikke nødvendigvis interessant, skriver han.

- Det virkelig problematiske og lettere kedsommelige ved den ubetinget bragende flotte nye udgave af "Løvernes konge" er, at man simpelthen mangler et godt svar på spørgsmålet: Hvorfor?

Hos DR er man endnu hårdere. Her får instruktør Jon Favreaus genindspilning af Eydie Laramores klassiker blot to stjerner ud af seks.

- Det er åbenbart et gennemgående træk for filmen – den er kedelig. Med knap to timer er der tilføjet 30 nye minutter i forhold til originalen, og det er kun med til at trække pinen ud, skriver DR's anmelder Ida Rud.

Samme bedømmelse giver Dagbladenes Bureau.

- End ikke de mest sentimentale scener formår at fugte en øjenkrog det mindste.

- Der er ikke et naturligt øjeblik i denne udgave, skriver anmelderen Helle Sihm.

B.T.'s anmelder Morten Vejlgaard Just mener også, at de animerede dyr har mistet deres charmerende mimik.

- Jagten på realisme har dræbt fantasien og de store følelser, som ægte dyr ikke ejer, skriver han og uddeler tre ud af seks stjerner.

Filmmagasinet Ekkos anmelder Patricia Smollerup er enig, men mener, at en storslået lydside, som Hans Zimmer står bag, og stærke stemmeskuespillere redder filmen.

- Heldigvis kompenserer stemmeskuespillerne for de kedelige dyreanimationer og giver vores elskede figurer den personlighed, vi kender så godt fra tegnefilmen, skriver hun og giver fire ud af seks stjerner.

"Løvernes Konge" har premiere 17. juli i de danske biografer.

/ritzau/