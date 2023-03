Anmeldere kalder ny danske komedie sød og tøhø-agtig

Den nye komedie "Bytte Bytte Baby" bliver både mødt af skuffelse og begejstring hos de danske anmeldere.

Filmen har premiere i de danske biografer torsdag.

I komedien af Barbara Topsøe-Rothenborg får to par på en fertilitetsklinik byttet rundt på deres befrugtede æg.

Det ene er et ældre ægtepar spillet af Mille Dinesen og Lars Ranthe. Rollen som det andet par, et yngre hippiepar, indtages af Katinka Lærke Petersen og Kasper Dalgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Parrenes forskellighed kaster større sammenstød af sig. De falder ikke i BT's anmelder Kristian Dam Nygaards smag.

- Helt klichéagtigt er kvinderne hysteriske og mændene rolige og forstående, og det bliver især langtrukket at se Mille Dinesen og Katinka Lærke Petersens karakterer i konstant skænderi med hinanden, skriver Nygaard.

BT giver komedien to ud af seks stjerner.

Filmmagasinet Ekkos anmelder Bo Tao Michaëlis kalder filmen for "en folkekomedie af den slags, hvor luksuslimousinen møder Christiania-cyklen".

Filmen kommer dog med en række skavanker. Blandt andet fordomme om køn mener anmelderen. Han kalder komedien mere blød og sød end sjov og skæg. Han kvitterer med tre ud af seks stjerner.

Information giver ikke stjerner til film, men er mere positive end BT og Ekko.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er morsomme og følelsesladede øjeblikke nok til, at jeg for det meste følte mig godt underholdt, skriver anmelder Christian Monggaard og roser Mille Dinesens evner for komisk timing.

Mest positiv er Soundvenues anmelder Ida Pedersen.

Hun kalder filmen "en tæt på perfekt dansk romcom" og kvitterer med fem ud af seks stjerner.

- Filmen bringer mindelser om den amerikanske instruktør Nancy Meyers forvekslingskomedie "Forældrefælden" (1998) og byttehus-klassikeren "The Holiday" (2009), både i tema, dybde og eksekvering, skriver hun.

/ritzau/