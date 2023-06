Anmeldere kalder Tivolirevyen umoderne og forudsigelig

- Det er en lagkagerevy, hvor der mangler både creme, syltetøj og flødeskum, og hvor bundene forekommer købt i et nærliggende supermarked med fødevarer, der har overskredet sidste salgsdato.

Sådan skriver Politiken-anmelderen Henrik Palle om årets Tivolirevy, der havde premiere torsdag.

Samlet set giver han revyen, der for første gang i syv år er tilbage i Glassalen i Tivoli i København, to ud af seks hjerter.

- Tivolirevyen er en maveplasker af en revy. Halvdelen af numrene holder ikke, mener han.

- Showet varer to timer. Det er ikke så lidt for meget, materialet taget i betragtning.

Nogenlunde samme holdning deler Ekstra Bladets anmelder Morten Buckhøj. Han kalder revyen for "tæt på katastrofal" og "med alt for få opløftende momenter".

- Det er som at være til revy i 1980'erne med en foruroligende mangel på originalitet, skriver han.

Det er Lisbet Dahl, der for første gang i Tivoli står i spidsen for forestillingen som instruktør.

Resten af holdet består af Linda P., Andreas Bo, Carsten Svendsen, Nicolai Jørgensen og James Price, der er kapelmester.

Gennem 33 sæsoner har Lisbet Dahl været en del af den konkurrerende forestilling Cirkusrevyen.

For to år siden meddelte hun, at hun ville sige farvel til Cirkusrevyen efter 2022-sæsonen.

Og hun skulle nok have ladet det være ved det, skriver Ekstra Bladet.

- Tiden synes at være løbet fra Lisbet Dahl og den revystil, hun lærte at mestre af koryfæer som Preben Kaas og Dirch Passer, skriver avisen, der giver revyen tre ud af seks stjerner.

- Hvis dette bliver Lisbet Dahls svanesang, så havde man undt hende en bedre sortie, tilføjer Morten Buckhøj.

Hos B.T. mener man, at instruktøren leverede en god præstation som Lizette Risgaard, der er tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Men numrene er "gamle travere hentet hjem fra Cirkusrevyen".

- Der er intet galt med gensynets glæde, men desværre kommer det i årets Tivolirevy til at kamme over, og revyen kommer til at fremstå en smule bedaget og umoderne, skriver B.T.

Mediet giver revyen - ligesom Ekstra Bladet - tre ud af seks stjerner.

Omvendt har Cirkusrevyen, der havde premiere 11. maj i Dyrehavsbakken nord for København, høstet gode anmeldelser.

- Efter Cirkusrevyens triumf, hvor denne anmelder kvitterede med fem stjerner, håbede jeg inderligt på en lige så stor succes for Lisbet Dahls revy i Tivoli, skriver Fie West Madsen fra B.T.

Revyen løber frem til 5. august.

/ritzau/