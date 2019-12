Anmeldere kritiserer Sofie Gråbøls rolle som tyk i Harpiks

Filmen "Harpiks", der er baseret på Ane Riels prisbelønnede roman af samme navn, får lunkne anmeldelser.

Den danske skuespiller Sofie Gråbøl bliver kaldt lammet, spildt og et forstyrrende element af anmeldere af Daniel Borgmans film "Harpiks", der er baseret på Ane Riels prisbelønnede roman af samme navn.

I filmen spiller den 51-årige skuespiller, der blandt andet er kendt for roller i tv-serierne "Forbrydelsen" og "Nikolaj og Julie", den svært overvægtige mor Maria, der ikke kan rejse sig fra sin seng.

I den anledning er hun iført et såkaldt fatsuit, som er et kostume, der får hende til at se tykkere ud. Men det ødelægger hendes skuespillerpræstation, mener flere anmeldere.

- Sofie Gråbøl ligger lammet og formummet bag sine lag af polstring, skriver Politikens anmelder Kim Skotte og giver filmen tre stjerner ud af seks.

Soundvenues anmelder Morten Kildebæk kalder hendes kostume for forstyrrende.

- Sofie Gråbøl gør ikke noget galt skuespilmæssigt, men hun bliver alligevel et mere forstyrrende element, fordi hun er pakket ind i et kunstigt, glinsende fatsuit, skriver han og giver filmen fire ud af seks stjerner.

Hos filmmagasinet Ekko mener anmelderen Leslie Felperin, at det lægger alt presset over på hendes medspillere, blandt andre Peter Plaugborg, der spiller familiefaren Jens, og 13-årige Vivelill Søgaard Holm, der spiller datteren Liv.

- Stakkels Gråbøl i sit kostume er næsten fuldstændigt spildt og efterlader Vivelill Søgaard Holm, Peter Plaugborg og senere Ghita Nørby til at trække det tunge læs, skriver Leslie Felperin og giver tre ud af seks stjerner.

Den danske skuespiller har fået kritik for at klæde sig ud som tyk af blandt andre den selverklærede tykaktivist Dina Amlund.

Til Politiken sagde Amlund, at "fatsuits bliver en form for komprimeret tykfobi, som jo er en undertrykkende struktur ligesom racisme."

Politikens anmelder begrunder sine tre stjerner med, at filmen virker alt for overgearet.

- Som helhed forekommer filmen overgearet. Alle relationer skal partout være symbolsk betydningsladede og betændte.

Soundvenues anmelder er generelt tilfreds med skuespillerpræstationerne.

- Amanda Collin og Ghita Nørby er overbevisende i deres på forskellig vis påtrængende biroller, mens især Peter Plaugborg imponerer som den kærlige, men tiltagende sindssyge far.

