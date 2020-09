Hvis man gik og troede, at bogen havde mistet sin evne til at sætte en dagsorden, kan man godt tro om igen. Lars Løkke Rasmussens erindringer har nemlig sat sig solidt på ugens samlede mediebillede, og ifølge anmelderne – med en enkelt undtagelse – er de læseværdige for såvel lægmand som ekspert