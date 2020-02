Anmeldere: Mest af alt er Parasite bare en god film

"Parasites" Oscar-sejr er udløst af mange faktorer. Og så er det bare en god film, siger anmeldere.

Filmen "Parasite", et sorthumoristisk, sydkoreansk og samfundsrevsende drama, vandt natten til mandag en Oscar i hovedkategorien Bedste Film.

Dermed blev "Parasite" den første ikke-engelsksprogede film i oscaruddelingens 92 år lange historie til at tage den mest fornemme pris.

At det lykkedes er en konsekvens af en stribe ting, fortæller flere anmeldere. Mest af alt handler det dog om, at det bare er en virkelig god film.

- At den vinder, handler selvfølgelig om, at det bare er en pissegod film, der både er underholdende og har et vid og et bid, som ikke mange andre film har, siger Informations filmredaktør og anmelder Christian Monggaard.

Per Juul Carlsen, redaktør på "Filmland" på radiostationen P1, siger:

- Det er en fabelagtig film, der er rørende, spændende, sjov og tankevækkende. Man bliver revet rundt af den, fordi den både er fremmedartet, men også velkendt.

"Parasite" handler om en sydkoreansk underklassefamilie, der med løgn og bedrag langsomt overtager arbejdet for en rig familie og skubber de tidligere ansatte ud. Det får overraskende konsekvenser.

Overraskende er det også, at "Parasite", instrueret af Bong Joon-ho, overhaler de engelsksprogede og amerikanske film inden om til deres egen filmfest.

- Det er en opsigtsvækkende sejr for "Parasite". Oscar er jo primært for amerikanske film. Det er Hollywood, der fejrer sig selv og har gjort det i 92 år, siger Christian Monggaard.

- At det, man vil kalde en kunstfilm fra Sydkorea, vinder, er noget af en bedrift. Og det siger noget om, at verden er blevet meget mere globaliseret end for bare 10-15 år siden.

- Baggrunden er blandt andet, at Oscars har gjort meget for at få medlemmer ind, der ikke kun er amerikanere, hvide og mænd, siger Christian Monggaard.

Han mener samtidig, at verdens filmpublikum er blevet gjort klar til mere komplicerede film. Det skyldes blandt andet flere og mere eksperimenterende serier på streamingtjenester.

- Vi er blevet mere erfarne seere de seneste år og er blevet mere vant til andre måder at fortælle historier på.

- Det kommer en film som "Parasite" til gode. Den tillader sig også at kræve noget af sit publikum og gøre lidt op med den traditionelle facon, vi fortæller historier på i Vesten, siger Christian Monggaard.

Per Juul Carlsen mener, at Hollywood har glemt mange af de ting, "Parasite" kan. Han tror dog ikke, at "Parasites" sejr kan sætte skub i mere nytænkning i USA's filmbranche.

- Amerikanerne laver ikke mange af den her slags film længere. Når amerikanere putter mange penge i film, så er det en superhelte-blockbuster, der skal hive mange i biografen.

- At der så kommer en koreaner og laver en film, som kan noget, amerikanerne lidt har glemt, det kommer i anden række. Så jeg tror ikke, det vil ændre amerikansk film. Jeg håber virkelig, at det vil få dem til at tage flere chancer, men jeg tvivler stærkt på det, siger Per Juul Carlsen.

/ritzau/