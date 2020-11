Anmeldere: Obama sætter ny standard for politiske erindringer

Barack Obamas erindringer, der udkommer tirsdag i 25 lande, får af tre danske medier flotte anmeldelser.

Første bind af Barack Obamas erindringer som USA's 44. præsident vækker begejstring hos de danske anmeldere.

Hos Altinget og Kristeligt Dagblad får bogen "Et forjættet land", der udkommer tirsdag, fem ud af seks stjerner, mens Politiken kvitterer med seks ud af seks stjerner.

Ifølge Politikens anmelder sætter den tidligere præsident en "ny standard for politisk erindringslitteratur."

- Med bogen får læseren et unikt indblik i demokratiets inderste kamre, en præsidents tvivl, sejre og nederlag og en førstefamilie, der har svært ved at finde balancen i tilværelsen, skriver Politikens anmelder og chefredaktør, Christian Jensen.

Bogen udkommer tirsdag i 25 lande. Den er det første bind ud af to. Første bind er på knap 900 sider.

Altingets anmelder og ansvarshavende chefredaktør, Jakob Nielsen, kalder bogen lang, men "lige, hvad man har brug for" efter fire år med Donald Trump som præsident.

Jakob Nielsen roser også bogens sprog, og at bogen ikke blot er skrevet af Obama selv, men angiveligt også er skrevet i hånden.

Dette valg forklarer Obama i bogen med, at "en computer får selv hans mest rå udkast til at se alt for overfladisk polerede ud og skjuler halvbagte tanker bag en maske af pænhed".

- Det er et løfte om en ærlig, hudløs og til tider også selvkritisk gennemgang af de vigtigste begivenheder i hans præsidentperiode, og det løfter holder han, skriver Altingets anmelder.

Også Kristeligt Dagblad roser bogen for at være uhyre velskrevet.

- Som bog betragtet er dette første bind vellykket. Bogen er klart disponeret, veksler mellem de indenrigs- og udenrigspolitiske højdepunkter i Obamas otte år, rummer mange oplysende scener og præcise karakteristikker, skriver Kristeligt Dagblad i avisens anmeldelse.

Andet bind af Barack Obamas erindringer forventes at udkomme i 2022.

/ritzau/