Anmeldere roser DR's nye tv-serie om terror i København

De fleste anmeldere har rosende ord til DR's "Når støvet har lagt sig", mens enkelte kalder tv-serien klodset.

Flere anmeldere er svært begejstrede for DR's nye tv-satsning "Når støvet har lagt sig" om et fiktivt terrorangreb på en restaurant i København.

- Blændende tv-underholdning, lyder det fra Jyllands-Postens anmelder, der kvitterer med hele fem ud af seks stjerner.

- Serien er både lækkert produceret og dragende i sine subtile antydninger af det forestående uskyldstab.

De rosende ord er også at finde i både Berlingske, Politiken, Kristeligt Dagblad, Filmmagasinet Ekko og Soundvenue, der alle giver fire ud af seks stjerner.

Ifølge Berlingske er det en fordel, at serien, der er skabt af Dorte Høgh og Ida Maria Rydéns, ikke kun har selve angrebet som omdrejningspunkt.

- Derimod finder den sin spænding ved at stille helt ind – også i den glimrende, hurtigtklippede og småflimrende kameraføring i Milad Alamis konceptuerende instruktion – på en række mennesker før, under og efter en terrordåd i København.

Politiken fremhæver også kameraføringen og klipningen som seriens helt store styrke.

- Især den måde, hvorpå fotograferne følger ansigterne i håndholdte bevægelser, som synes næsten musikalsk forbundet til de relationer, karaktererne indgår i.

Til gengæld mener flere anmeldere, at de mange bihistorier føles en smule forhastede.

I Filmmagasinet Ekko vurderes den springende struktur dog som både "fascinerende og frustrerende".

Kristeligt Dagblad roser, at DR's stadig nye dramachef Christian Rank "tydeligt har sat sig for bordenden for et nyt dannelsesprojekt".

- Uanset udfaldet fortjener skaberne og DR ros for modet til at stryge publikum mod hårene til søndagsaftenkaffen, lyder det ligeledes fra Soundvenue.

Det er dog ikke alle, der mener, at DR er kommet godt fra start med den nye dramaserie.

Særligt Ekstra Bladet, der kun giver serien to ud af seks stjerner, tvivler på, at mange seere vil hænge ved.

- Manuskriptet virker på en gang både klodset, konstrueret og sært overpædagogisk, skriver avisens anmelder.

- På den der måde, hvor man så tydeligt fornemmer intentionerne bag – ”vi vil gerne sige noget om den danske samtid og den verden, vi lever i her og nu” – at det fuldstændig går ud over den dramatiske effekt og indlevelsen.

B.T.'s anmelder kalder begyndelsen på serien for "alt for tung og langtrukken" og kvitterer med tre ud af seks stjerner.

